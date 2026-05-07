in questa era di autoritarismi dobbiamo riscoprire la parola resistenza

In un anno segnato da tensioni politiche e cambiamenti di governo, si torna a parlare di resistenza come risposta a forme di autoritarismo. La situazione nazionale ha visto un paese che, pur alleato degli Stati Uniti, si è trovato a dover affrontare critiche per aver evitato di seguire le volontà di un ex presidente. La discussione sulla resistenza assume così un ruolo centrale nel dibattito pubblico e politico.

Nessun potere dura per sempre, ma tocca a noi resistervi come comunità. Perché farlo da soli, come individui isolati, è quasi impossibile. Ancor prima che schierarsi, sarebbe opportuno resistere. Ogni giorno. Attraverso piccole azioni quotidiane. Ciascuno nel proprio piccolo In questa era di autoritarismi val la pena riflettere sul significato della parola resistenza. In un anno ci siamo trovati a essere, da valido alleato degli Stati Uniti, una nazione poco coraggiosa colpevole di non assecondare le volontà di Donald Trump. Più che una colpa, una medaglia al valore. Ma ricordarlo oggi, da parte di chi ha inseguito quell’amicizia ben oltre i limiti che si confanno a una repubblica democratica nata sulle ceneri di altri autoritarismi, appare ridicolmente pleonastico.🔗 Leggi su Tpi.it

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