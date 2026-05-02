Comunali 2026 Giancarlo Cascini | Dobbiamo riscoprire la comunità e l' oro di Chieti niente manifesti perché parlo agli adulti

Giancarlo Cascini ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Chieti, spiegando che questa decisione nasce dalla volontà di rispondere a un richiamo personale. In una dichiarazione, ha sottolineato l'importanza di riscoprire i valori della comunità e di valorizzare il patrimonio locale. Cascini ha anche precisato di non voler usare manifesti, affermando che il suo messaggio è rivolto agli adulti.

Ha deciso di candidarsi come sindaco di Chieti perché, puntualizza, “è suonata la campana dell'impegno personale”. Pacato ma deciso, concetti saldi e illustrati con dovizia, Giancarlo Cascini, 72 anni, medico di medicina generale in pensione, per un anno assessore della giunta comunale uscente.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Amministrative 2026, i candidati della lista Chieti in Comune a sostegno di Giancarlo CasciniÈ stata depositata la lista che sostiene la candidatura a sindaco di Giancarlo Cascini alle amministrative del 24 e 25 maggio a Chieti. Chieti Bene Comune propone Giancarlo Cascini candidato sindacoUn polo civico alternativo agli schieramenti tradizionali e un nuovo candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Amministrative 2026, i candidati della lista Chieti in Comune a sostegno di Giancarlo Cascini; Amministrative 2026, i candidati della lista Chieti in Comune a sostegno di Giancarlo Cascini; Comunali di Chieti, presentata la lista CHIETI in COMUNE a sostegno di Giancarlo Cascini; Elezioni Chieti, i candidati sindaci e le liste. Chieti Bene Comune candida a sindaco Giancarlo CasciniGiancarlo Cascini, 72 anni, medico in pensione, è candidato a sindaco di Chieti nelle elezioni del prossimo maggio. Ieri la presentazione. Cascini, eletto con il Movimento 5 Stelle, fino a ottobre del ... rainews.it Incontro con i candidati #sindaco di #Chieti Giovanni Legnini - Cristiano Sicari - Sindaco - Mario Colantonio - Il Sindaco del Fare - Alessandro Carbone - #GiancarloCascini - Olinto Amoroso Sindaco Il futuro della città passa anche dalle scelte che riguardan - facebook.com facebook