Silvia Salis riscoprire l’importanza della parola data

Silvia Salis è stata al centro di discussioni politiche e mediatiche, considerata da alcuni un possibile volto nazionale del centrosinistra. Le sue posizioni e il suo ruolo pubblico hanno attirato l’attenzione in vista delle prossime elezioni, con alcuni che la vedono come una figura in grado di rappresentare un’alternativa alla leader del centrodestra. La sua presenza nel panorama politico ha sollevato dibattiti sulla sua eventuale candidatura e sul suo impatto elettorale.

“Io sono sicuramente lusingata da questa attenzione, è sicuramente un attestato di stima che ricevo. Detto questo,sono la sindaca di Genova e non voglio partecipare”. Così parlavaSilvia Salisil 24 marzo, respingendo le proposte di coloro che avrebbero voluto partecipasse alla corsa per scegliere il nuovo leader del campo largo. Ma, solo pochi giorni dopo, il 10 aprile, la sindaca di Genovasmentiva se stessa, dichiarando “Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione”. Affrettandosi tuttavia a precisare: “Sono la sindaca di Genova e sono stata eletta dai genovesi per occuparmi della città almeno per cinque anni.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Silvia Salis, riscoprire l’importanza della parola data Stadio Ferraris, svolta decisiva per l’impianto di Genoa e Sampdoria! L’annuncio della sindaca Silvia Salis apre questo scenario storicoCalciomercato Roma: c’è uno scoglio da superare per non perdere Pellegrini a zero. Come ne usciamo, secondo Silvia SalisUna conversazione con la sindaca di Genova per capire come si governa una città che somiglia all’Italia, e come i progressisti dovrebbero parlare a...