In prima linea contro spaccio e furti | il Maggiore Rossitto taglia il traguardo della pensione

Oggi si è conclusa la carriera del Maggiore Davide Rossitto, che ha lasciato il servizio attivo dopo aver raggiunto il limite di età. Durante gli anni di attività, ha lavorato principalmente nel contrasto a spaccio e furti. La sua esperienza si è concentrata su interventi in prima linea e operazioni di sicurezza. Con il pensionamento, termina un lungo percorso nel ruolo di ufficiale di polizia.

Quest’oggi il Maggiore Davide Rossitto ha concluso il suo lungo percorso di vita professionale, lasciando il servizio attivo nella Benemerita per il raggiungimento dei limiti di età. Arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1990, dopo avere frequentato la Scuola Sottufficiali Carabinieri.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Avellino, Carabinieri in prima linea contro furti e rapineI reati contro il patrimonio, come furti e rapine, rappresentano una grave minaccia per la sicurezza pubblica e la stabilità sociale. Università, il Master in City management taglia il traguardo della 24esima edizione: record di iscritti a ForlìIl corso, promosso dal Dipartimento di Scienze Aziendali, rafforza la propria vocazione nazionale accogliendo professionisti provenienti da diversi...