Università il Master in City management taglia il traguardo della 24esima edizione | record di iscritti a Forlì

Il Master in City Management ha raggiunto la sua 24esima edizione a causa dell’aumento delle domande di iscrizione, con un record di partecipanti a Forlì. L’Università di Bologna ha confermato la crescita costante di questa scuola, che prepara professionisti per le amministrazioni comunali. Quest’anno, più di cento studenti hanno scelto di seguire il percorso, che offre stage nelle istituzioni locali. La nuova edizione si apre con un numero di iscritti superiore alle aspettative.

Il corso, promosso dal Dipartimento di Scienze Aziendali, rafforza la propria vocazione nazionale accogliendo professionisti provenienti da diversi territori italiani Il Campus di Forlì dell'Università di Bologna si prepara a inaugurare la 24esima edizione del Master in City Management, confermandosi come il percorso formativo più longevo e autorevole in Italia dedicato al governo locale. La cerimonia di apertura è in programma venerdì alle 10, nell'Aula 11 del teaching hub di viale Corridoni. Un appuntamento che quest'anno assume un valore simbolico particolare: oltre alla continuità del progetto, il master celebra infatti un record storico di iscrizioni.