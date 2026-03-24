Avellino Carabinieri in prima linea contro furti e rapine

I reati contro il patrimonio, come furti e rapine, rappresentano una grave minaccia per la sicurezza pubblica e la stabilità sociale. Oltre al danno materiale, queste azioni colpiscono profondamente il morale della comunità e aumentano il senso di insicurezza. Chi compie questi reati usa forza o inganno per sottrarre beni altrui, causando nelle vittime un forte stress emotivo. I criminali tendono a evitare il confronto diretto, colpendo preferibilmente case vuote e fuggendo immediatamente se scoperti. Per contrastare questo fenomeno serve un approccio globale: non basta analizzare i dati statistici per capire dove e come agiscono i ladri, cd. modus operandi, ma è essenziale promuovere strategie di prevenzione per proteggere i cittadini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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