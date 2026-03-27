Un rappresentante politico ha espresso soddisfazione per la candidatura di un collega di partito alla carica di sindaco di Reggio Calabria. La dichiarazione include un'affermazione di fiducia nella vittoria, che coinvolge il supporto del popolo locale e di un partito politico specifico. La notizia riguarda l'annuncio ufficiale della candidatura e le reazioni di alcuni esponenti politici coinvolti.

Il ministro in un post sui social: "È un orgoglioso calabrese che ama in modo viscerale la sua terra, a tal punto da scegliere la sua terra anziché Roma" “Apprendo con soddisfazione della scelta del mio collega di partito, l’onorevole Francesco Cannizzaro, di candidarsi a sindaco di Reggio Calabria”. Così sui social il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. "Francesco, per tutti Ciccio, giovane brillante deputato e dirigente di Forza Italia, è un orgoglioso calabrese che ama in modo viscerale la sua terra, a tal punto da scegliere la sua terra anziché Roma, e in questi anni lo ha dimostrato con un impegno, una dedizione e,... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Cannizzaro candidato sindaco, Zangrillo: "Sono certo vincerai insieme al popolo reggino e quello di FI"

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