World Wildlife day il report del WWF | 4 mila specie animali e vegetali vittime del traffico illegale affare da oltre 20 miliardi di dollari all'anno
In occasione della giornata mondiale della fauna selvatica, il WWF ha diffuso un rapporto che evidenzia come circa 4.000 specie di animali e piante siano colpite dal traffico illegale. L'indagine rivela che il commercio illecito di questi organismi genera ogni anno più di 20 miliardi di dollari. Il report si concentra sui numeri e sui dati relativi a questa attività criminale che coinvolge diverse parti del mondo.
In occasione della giornata internazionale della fauna selvatica, il WWF pubblica il report "Crimini di Natura" e evidenzia il danno che si continua a causare all'ecosistema con il traffico di specie selvatiche, la deforestazione illegale, la pesca e il taglio del legname non autorizzati, insieme ad altre forme di prelievo illecito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
“Operazione Thunder”: così l’Interpool ha recuperato quasi 30 mila animali dal traffico illegaleUn'operazione globale che mai prima aveva portato a tali risultati: l'azione di Interpol e Organizzazione Mondiale delle Dogane ha portato al...
Animali ed ecosistemi a rischio, allarme e soluzione del World Wildlife DayLa biodiversità e l'equilibrio del pianeta sono una priorità, soprattutto in un'epoca in cui il surriscaldamento globale e...
Aggiornamenti e notizie su World Wildlife
Temi più discussi: World Wildlife Day 2026, la fauna è sotto assedio: il business globale dei crimini ambientali vale miliardi; Oltre 4mila le specie vittime di commercio illegale nel mondo; Animali ed ecosistemi a rischio, allarme e soluzione del World Wildlife Day; Natura sotto scacco: la lotta glocale contro i crimini ambientali.
Animali ed ecosistemi a rischio, allarme e soluzione del World Wildlife DayWorld Wildlife Day 2026: focus su piante medicinali e aromatiche, biodiversità e sviluppo sostenibile. Un appello globale per proteggere natura, salute e comunità. dilei.it
Perché domani dovresti bendare tuo figlio (e fargli annusare il rosmarino)Domani, 3 marzo, si celebra la Natura Selvatica. Ecco 3 idee facili per festeggiare con i bambini: dalla caccia agli odori alla creazione di un diario da esploratore, anche se abitate in città. nostrofiglio.it
3 marzo – Giornata Mondiale della Fauna Selvatica Oggi si celebra il World Wildlife Day, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per ricordarci una cosa semplice ma enorme: la natura non è uno sfondo. È casa. Ogni anno questa giornata ci invita a fe - facebook.com facebook
3 marzo: Giornata mondiale della natura (World Wildlife Day). Nel 2026 focus su piante medicinali e aromatiche - infobuildenergia.it/lanno-delle-fo… x.com