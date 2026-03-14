L’affare del gioco d’azzardo in Italia vale 200 miliardi Ogni minuto c’è chi acquista un Gratta e vinci

Da quotidiano.net 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, il settore del gioco d’azzardo muove circa 200 miliardi di euro all’anno, con acquisti di Gratta e vinci che avvengono ogni minuto. Nelle piccole comunità come Zola Predosa, che conta meno di 20.000 abitanti, si registrano comunque attività legate a queste giocate. La presenza di punti vendita e le scommesse sono diffuse in diverse zone del paese.

Roma, 14 marzo 2026 - C’è il ‘piccolo’ Comune di Zola Predosa, meno di 20mila abitanti nella provincia di Bologna, che da anni rimane in testa alla classifica nazionale del gioco d’azzardo, con un valore a persona che è di poco inferiore ai 10mila euro, e lascia basiti anche quelli che curano i dossier, da Cgil-Federconsumatori-Isscon a Libera. Gratta e vinci in ogni minuto del giorno. Nel dossier di Libera (Azzardomafie) si documenta che nel 2023 in Italia sono stati venduti oltre 2,1 milioni di Gratta e vinci, per poco meno di 12 miliardi di euro (11,8). Vuol dire che ogni minuto c’è qualcuno che si affida alla sorte. E ci sono oltre venti milioni di conti gioco in Italia, quella è la carta d’accesso per le piattaforme online e non è molto difficile procurarsene uno anche se sei minorenne, basta avere il codice fiscale della mamma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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