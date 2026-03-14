In Italia, il settore del gioco d’azzardo muove circa 200 miliardi di euro all’anno, con acquisti di Gratta e vinci che avvengono ogni minuto. Nelle piccole comunità come Zola Predosa, che conta meno di 20.000 abitanti, si registrano comunque attività legate a queste giocate. La presenza di punti vendita e le scommesse sono diffuse in diverse zone del paese.

Roma, 14 marzo 2026 - C’è il ‘piccolo’ Comune di Zola Predosa, meno di 20mila abitanti nella provincia di Bologna, che da anni rimane in testa alla classifica nazionale del gioco d’azzardo, con un valore a persona che è di poco inferiore ai 10mila euro, e lascia basiti anche quelli che curano i dossier, da Cgil-Federconsumatori-Isscon a Libera. Gratta e vinci in ogni minuto del giorno. Nel dossier di Libera (Azzardomafie) si documenta che nel 2023 in Italia sono stati venduti oltre 2,1 milioni di Gratta e vinci, per poco meno di 12 miliardi di euro (11,8). Vuol dire che ogni minuto c’è qualcuno che si affida alla sorte. E ci sono oltre venti milioni di conti gioco in Italia, quella è la carta d’accesso per le piattaforme online e non è molto difficile procurarsene uno anche se sei minorenne, basta avere il codice fiscale della mamma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’affare del gioco d’azzardo in Italia vale 200 miliardi. Ogni minuto c’è chi acquista un Gratta e vinci

Articoli correlati

Lotteria Italia, Gratta e vinci, Lotto: chi sono i signori del gioco d'azzardo (e chi incassa di più)Gratis per oggi i Dossier scelti da Voi lettrici e lettori: ripubblichiamo questo servizio di Cesare Treccarichi, uno dei più letti nel 2025.

Il gratta e vinci che butti nel cestino può dirti se soffri di gioco d'azzardo: ecco come scoprirloPrendendo a modello un noto brano della canzone italiana, potremmo declinarla così: "Là dove c'era un tagliando gettato, ora c'è.

Contenuti e approfondimenti su L'affare del gioco d'azzardo in Italia...

Temi più discussi: Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Per gli Usa la guerra è anche un affare. Dal gas Gnl extraprofitti per 170 miliardi; Milan, piace Moise Kean per l'attacco del futuro. Ha una clausola da 62 milioni di euro; André allo scoperto: Il Milan sarebbe un sogno. Il punto sull’affare e la concorrenza del Benfica.

Gamification, l'Italia è la patria del gioco interattivo per promuovere arte e culturaDal marketing alla formazione professionale, dall’insegnamento scolastico al turismo culturale. I meccanismi del videogioco trasportati al di fuori del contesto ludico, in settori apparentemente ... repubblica.it

Tombola, carte e Monopoly: a Natale il Sud guida l’Italia del gioco secondo GoogleNatale non è solo luci, panettoni e tavole imbandite. È il rumore delle cartelle di tombola che scorrono sul tavolo, le carte mischiate in fretta, le regole del Mercante in Fiera spiegate ogni anno ... affaritaliani.it

Giornata di mobilitazione dei rider in tutt'Italia indetta dalla CGIL, dopo l'intervento della procura di Milano contro i due colossi del settore, Glovo e Deliveroo, accusati di sfruttamento e caporalato. - facebook.com facebook

’Europa e l’Italia non hanno interesse in una guerra dai costi economici elevati e dagli esiti incerti, e dovrebbero lavorare a una de-escalation coordinata con partner europei e del Golfo, spiega @Ric_Alcaro ( @IAIonline) x.com