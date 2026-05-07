In Israele manca una leader di sinistra come Shulamit Aloni Che aveva idee molto chiare sull’occupazione

In Israele manca una figura di sinistra come Shulamit Aloni, nata nel 1928 e scomparsa nel 2014. Aloni fu una pioniera dei diritti civili e contribuì alla fondazione di Meretz, un partito laico e progressista. Nel 1992, grazie ai 12 seggi ottenuti alle elezioni, il suo partito facilitò la formazione del secondo governo Rabin. La sua presenza politica ha lasciato un segno significativo nel panorama nazionale.

In Israele manca una leader di sinistra come Shulamit Aloni (1928-2014). Pioniera dei diritti civili, contribuì a fondare Meretz, il blocco laico e progressista che nel 1992, con un risultato elettorale storico (12 seggi), rese possibile la formazione del secondo governo Rabin. Parlamentare per 28 anni, fu ministra dell’Istruzione. Aloni faceva parte della generazione che fondò Israele: era nel Palmach, la forza d’assalto della Haganah, durante il Mandato britannico in Palestina. Strenua oppositrice di Sharon, sosteneva che la sinistra non potesse difendere i diritti umani senza affrontare la questione palestinese. Democracy Now!, un notiziario progressista Usa, la intervistò nel 2002 in occasione del processo al leader palestinese Marwan Barghouti, tuttora in carcere dopo la condanna a cinque ergastoli.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Israele manca una leader di sinistra come Shulamit Aloni. Che aveva idee molto chiare sull’occupazione Notizie correlate Garlasco, Liborio Cataliotti ha "idee molto chiare" sull'arma del delitto: "L'abbiamo identificata", la svoltaAlla luce dei nuovi accertamenti condotti dalla difesa di Andrea Sempio la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco potrebbe arrivare ad una nuova... Mercato Juventus, idee molto chiare in entrata: si punterà su questo tipo di giocatori. Gli aggiornamentidi Francesco SpagnoloMercato Juventus, Aghemo ha fatto il punto sui movimenti in entrata confermando che i bianconeri punteranno su rinforzi...