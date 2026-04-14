Il mercato della Juventus si sta concentrando su acquisti mirati, con un'attenzione particolare a determinati profili di giocatori. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il club ha scelto di puntare su certi tipi di rinforzi, in accordo con l'allenatore. Un dirigente ha confermato che le strategie di ingresso sono state definite e che gli acquisti saranno condivisi con il nuovo allenatore, senza specificare nomi o cifre.

di Francesco Spagnolo Mercato Juventus, Aghemo ha fatto il punto sui movimenti in entrata confermando che i bianconeri punteranno su rinforzi condivisi con Spalletti. Il futuro della Continassa inizia a delinearsi con precisione, tra ambizioni tricolori e una profonda ristrutturazione della rosa. Durante un recente collegamento con Sky Sport, il giornalista Paolo Aghemo ha fatto il punto sulle manovre imminenti, sottolineando come il mercato della Juventus sia destinato a seguire una linea guida chiara e ambiziosa. Il punto di partenza è la comunione d’intenti tra la dirigenza e la guida tecnica, con un occhio di riguardo alla mentalità vincente.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, idee molto chiare in entrata: si punterà su questo tipo di giocatori. Gli aggiornamenti

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