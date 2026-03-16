A Garlasco, la difesa di Sempio ha dichiarato di aver identificato l'arma utilizzata nel delitto di Chiara Poggi. Liborio Cataliotti, coinvolto nel caso, ha affermato di avere idee molto chiare sull'arma del delitto e di averla individuata. La notizia rappresenta una svolta nel procedimento giudiziario in corso.

Alla luce dei nuovi accertamenti condotti dalla difesa di Andrea Sempio la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco potrebbe arrivare ad una nuova svolta. Dopo l’incontro a Roma con i periti, l’avvocato Liborio Cataliotti ha riferito ai giornalisti di avere le “idee molto chiare” sull’arma del delitto usata per uccidere Chiara Poggi: “L’abbiamo identificata”. Garlasco, identificata l'arma del delitto? Come sono stati ottenuti questi risultati Il mistero delle palline di carta Garlasco, identificata l’arma del delitto? Lunedì 16 marzo Mattino Cinque ha mandato in onda una recente intervista rilasciata da Liborio Cataliotti, l’avvocato che insieme alla collega Angela Taccia assiste Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Liborio Cataliotti ha "idee molto chiare" sull'arma del delitto: "L'abbiamo identificata", la svolta

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