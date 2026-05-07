In Indiana i cadaveri dei nemici di Trump Nuove mappe per cancellare il voto nero

In Indiana, 21 senatori repubblicani hanno votato contro una nuova mappa elettorale prima delle elezioni di metà mandato previste a novembre. La proposta avrebbe favorito il partito repubblicano, ma il voto ha diviso i membri del partito. La questione riguarda le modifiche alle delimitazioni dei collegi elettorali e il modo in cui queste potrebbero influenzare i risultati elettorali futuri. La discussione si è concentrata anche sul ruolo di alcune figure politiche e sui loro interessi.

Stati uniti Alle primarie vincono i candidati repubblicani sostenuti dal presidente. Il Tennessee eliminerà l’unico distretto a maggioranza democratica Stati uniti Alle primarie vincono i candidati repubblicani sostenuti dal presidente. Il Tennessee eliminerà l’unico distretto a maggioranza democratica Lo scorso dicembre ben 21 senatori repubblicani dell’Indiana hanno votato contro una nuova mappa elettorale che – con il mid term il prossimo novembre – avrebbe dato al partito repubblicano altri due seggi alla Camera federale. Donald Trump aveva minacciato di vendicarsi ancor prima del voto: «Qualunque repubblicano voti contro questo importante redistricting (l’intervento per ridisegnare i seggi elettorali, ndr), con un impatto potenziale sull’America tutta, dovrà affrontare le primarie».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - In Indiana, i «cadaveri» dei nemici di Trump. Nuove mappe per cancellare il voto nero Notizie correlate Leggi anche: Le acrobazie di Meloni per dimostrare a Trump di non essere quello che ormai è: un’alleata in Europa dei suoi nemici Comitato di Pilotaggio per il Cubo nero. L’Unesco chiede nuove verifiche. Più vicina una revisione dei coloriFirenze, 17 marzo 2026 – “L’eccezionale valore universale del sito non risulta compromesso in maniera irreversibile”. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: In Indiana, i cadaveri dei nemici di Trump. Nuove mappe per cancellare il voto nero; India, uomo porta cadavere della sorella in banca per provarne il decesso; India, porta il cadavere della sorella in banca per provarne la morte e sbloccare il conto; Porta il cadavere in banca per dimostrare che la sorella è morta. INFOPOINT DEL COMANDO MILITARE ESERCITO “BASILICATA” ALL’EVENTO £INDIANA JOBS 3 – ALLA RICERCA DI TALENTI NASCOSTI” ALL’UNIBAS DI POTENZA: REPORT E FOTO https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-pagina/infopoint-del - facebook.com facebook “Indiana Jobs 3”: studenti, laureandi e imprese a confronto nel Campus di Macchia Romana a Potenza per l’evento di placement promosso da #Unibas. Il racconto della giornata nel servizio della TGR Basilicata. x.com