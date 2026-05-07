In Indiana i cadaveri dei nemici di Trump Nuove mappe per cancellare il voto nero

Da cms.ilmanifesto.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Indiana, 21 senatori repubblicani hanno votato contro una nuova mappa elettorale prima delle elezioni di metà mandato previste a novembre. La proposta avrebbe favorito il partito repubblicano, ma il voto ha diviso i membri del partito. La questione riguarda le modifiche alle delimitazioni dei collegi elettorali e il modo in cui queste potrebbero influenzare i risultati elettorali futuri. La discussione si è concentrata anche sul ruolo di alcune figure politiche e sui loro interessi.

Stati uniti Alle primarie vincono i candidati repubblicani sostenuti dal presidente. Il Tennessee eliminerà l’unico distretto a maggioranza democratica Stati uniti Alle primarie vincono i candidati repubblicani sostenuti dal presidente. Il Tennessee eliminerà l’unico distretto a maggioranza democratica Lo scorso dicembre ben 21 senatori repubblicani dell’Indiana hanno votato contro una nuova mappa elettorale che – con il mid term il prossimo novembre – avrebbe dato al partito repubblicano altri due seggi alla Camera federale. Donald Trump aveva minacciato di vendicarsi ancor prima del voto: «Qualunque repubblicano voti contro questo importante redistricting (l’intervento per ridisegnare i seggi elettorali, ndr), con un impatto potenziale sull’America tutta, dovrà affrontare le primarie».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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