Le acrobazie di Meloni per dimostrare a Trump di non essere quello che ormai è | un’alleata in Europa dei suoi nemici
Giorgia Meloni si impegna a mostrare a Donald Trump di non essere più la stessa alleata dei Paesi europei che lui considera nemici, un tentativo evidente di cambiare l’immagine che ha costruito finora. Durante le ultime settimane, la premier ha fatto discorsi e azioni mirate a distanziarsi dalle posizioni più dure dell’America di Trump, cercando di mantenere buoni rapporti con le potenze europee. Un esempio concreto è stata la visita ufficiale in Francia, dove ha sottolineato l’importanza di rafforzare la collaborazione tra i Paesi dell’UE, lontano dai ricordi di alleanze passate.
Meloni, ascolta Merz (e prendi appunti). Cosa insegna il discorso di Monaco sul coraggio europeo In fondo è tutta una questione di tubetti. Henry Louis Mencken, storico, giornalista, saggista e satirico americano del primo Novecento, anni fa trovò una definizione fantastica per descrivere la quotidianità della vita politica in un paese democratico. La democrazia, scrisse, è l’arte e la scienza di far funzionare il circo dalla gabbia delle scimmie. Nell’Italia di oggi, ci sono molti spunti che ci possono aiutare ad attualizzare il detto di Mencken. Quello però forse più interessante riguarda un’attività circense degna di nota che per forza di cose né gli amici di Meloni né i suoi nemici vogliono e possono mettere a fuoco. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Meloni: «In Europa dobbiamo lavorare su quello che ci unisce. Critiche di Merz a Trump e al mondo Maga? Non le condivido»Giorgia Meloni ha risposto alle critiche di Merz su Trump e sul mondo Maga, dichiarando di non condividerle, mentre concludeva una serie di incontri con i leader africani.
Lo Stato abbraccia i suoi eroi, Meloni in visita dagli agenti feriti: faremo quello che serve per ripristinare le regole in questa NazioneLa premier Meloni ha visitato gli agenti feriti durante gli scontri di questa settimana.
Vertice Italia-Germania, Meloni su Trump: Spero che un giorno potremo dargli il Nobel per la pace
Argomenti discussi: Meloni spedisce Tajani a osservare il Board di Trump; Più surrealisti del re; Sartiglia al via: Oristano corre verso la stella; L’eclissi della scienza indipendente e il caso Mandrioli: l’ombra del glifosato, dei Pfas e le nuove incognite della sovranità italiana.
Parla Amendola: L'asse Italia-Germania? Chiacchiere. I tabù di Meloni portano al suicidio l'ItaliaL'ex ministro degli Affari Europei: Non esiste nessun asse Meloni-Merz. Il green deal lo hanno votato i ministri di Meloni. Giorgetti E' premio austerità. Vannacci? Si è inventato la Terza Mas, salva ... ilfoglio.it
Gli equilibrismi di MeloniCiò che sta morendo in questi mesi, sotto i nostri occhi, è esattamente la forma di libertà in cui siamo vissuti nel dopoguerra, e che abbiamo trasformato in sistema. Dopo molte titubanze, con il rita ... repubblica.it
Non l’avevamo visto arrivare. Il Pucci-gate è senza dubbio una delle più inaspettate acrobazie della guerra culturale meloniana. Del resto, siamo nel pieno delle Olimpiadi, la medaglia d’oro al triplo carpiato della propaganda vittimista del governo doveva pur facebook