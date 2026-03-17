Comitato di Pilotaggio per il Cubo nero L’Unesco chiede nuove verifiche Più vicina una revisione dei colori

Il Comitato di Pilotaggio per il Cubo nero ha annunciato che l’Unesco ha richiesto ulteriori verifiche sul sito, mentre si avvicina la revisione dei colori. La questione riguarda il riconoscimento dell’importanza del luogo e le eventuali modifiche che potrebbero interessarlo. La comunicazione è arrivata da un rappresentante ufficiale, che ha precisato che il valore del sito non è stato compromesso in modo irreversibile.

Firenze, 17 marzo 2026 – “L’eccezionale valore universale del sito non risulta compromesso in maniera irreversibile”. Tuttavia, “in considerazione della nota pervenuta dal Centro Patrimonio Mondiale”, sarà convocato il Comitato di Pilotaggio per valutare, insieme a stakeholder e proprietari degli immobili, “il possibile avvio delle procedure per una Hia (Valutazione di impatto sul Patrimonio) ex post”, uno strumento che potrebbe aiutare a individuare eventuali interventi correttivi per una migliore integrazione dell’edificio nel contesto urbano. In sostanza, l’obiettivo sarà quello di trovare soluzioni che consentano al nuovo volume architettonico – ben visibile nello skyline della città – di armonizzarsi maggiormente con l’architettura circostante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comitato di Pilotaggio per il Cubo nero. L’Unesco chiede nuove verifiche. Più vicina una revisione dei colori Articoli correlati Famiglia nel bosco: il comitato #difesaminori chiede una revisione dell'affidamento ai servizi socialiSentita partecipazione alla fiaccolata per sostenere il ricongiungimento della famiglia alla quale il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha... Garlasco, nuove analisi sugli oggetti di Chiara Poggi: «Trovati riscontri che stavamo cercando». Sempre più vicina la revisione del processo a StasiSi sono concluse le nuove verifiche tecniche sugli oggetti che Chiara Poggi indossava la mattina del 13 agosto 2007, nella villetta di via Pascoli, a... Tutti gli aggiornamenti su Comitato di Pilotaggio per il Cubo nero... Discussioni sull' argomento Comitato di Pilotaggio per il Cubo nero. L’Unesco chiede nuove verifiche. Più vicina una revisione dei colori; I sindacati dei vigili del fuoco spiazzati dalla riforma; Venezia 2030: green, high-tech e circolare; Uno Scenario di sostenibilità urbana integrata: la proposta di Venice Sustainability Foundation. Dopo il comitato di Pilotaggio di ieri oggi sopralluogo tecnico a Pianosa con una delegazione dei Partner del Progetto UNIT MAB . Qui il momento della visita alla Casa dell'Agronomo con le nostre Guide Parco Matteo Arcenni - facebook.com facebook