In giro con spray al peperoncino e cutter tre minorenni aggrediti

Nel tardo pomeriggio del 7 maggio, tra via Negri e l’inizio di Corso Vittorio Emanuele, si sono verificati alcuni episodi di aggressione. Tre minorenni sono stati coinvolti in un episodio durante il quale sono stati trovati in possesso di spray al peperoncino e cutter. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli di quanto accaduto e le circostanze che hanno portato a questa situazione.

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