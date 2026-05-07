In giro con spray al peperoncino e cutter tre minorenni aggrediti
Nel tardo pomeriggio del 7 maggio, tra via Negri e l’inizio di Corso Vittorio Emanuele, si sono verificati alcuni episodi di aggressione. Tre minorenni sono stati coinvolti in un episodio durante il quale sono stati trovati in possesso di spray al peperoncino e cutter. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli di quanto accaduto e le circostanze che hanno portato a questa situazione.
Sono ancora da chiarire i contorni di quanto accaduto nel tardo pomeriggio del 7 maggio tra via Negri e all’inizio di Corso Vittorio Emanuele. Protagonisti otto minorenni, divisi in due gruppi “rivali” e che verosimilmente si conoscevano. Nei giardinetti di via Negri uno di questi ha cercato di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Spray al Peperoncino per Autodifesa: Quali Scegliere Caratteristiche, Uso e Modelli a Confronto
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