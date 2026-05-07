In fiamme un deposito di foraggio | paura nella Piana di Lucca

Nella tarda serata di ieri a Capannori si è sviluppato un incendio che ha interessato un deposito di foraggio. Le fiamme hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. La situazione ha provocato timori tra i residenti della zona, che hanno assistito a momenti di tensione mentre i soccorritori lavoravano per spegnere le fiamme.

CAPANNORI – Momenti di apprensione nella tarda serata di ieri (6 maggiop) a Capannori per un incendio che ha tenuto impegnati a lungo i soccorritori. Le fiamme sono divampate in via dei Selmi, interessando un deposito di rotoballe custodito all’interno di due strutture che le proteggevano dagli agenti atmosferici. L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto i vigili del fuoco del comando di Lucca. Per domare il rogo e contenere la propagazione delle fiamme, resa particolarmente rapida dalla natura altamente infiammabile del fieno, è stato necessario anche il supporto di un’autobotte. I pompieri hanno lavorato ore per circoscrivere l’incendio, mettere in sicurezza l’intera area e avviare le lunghe e complesse operazioni di bonifica del materiale parzialmente bruciato.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - In fiamme un deposito di foraggio: paura nella Piana di Lucca Notizie correlate Lucca, bambina di 11 anni trovata morta in casa nella Piana(Adnkronos) – Una bambina di 11 anni è stata trovata morta nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 28 aprile, nella sua abitazione a Porcari, nella... Fiamme in un deposito, paura in piazzetta a CapriTempo di lettura: < 1 minutoUn rogo di piccole dimensioni è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi in un immobile in via Valentino, nella Capri del...