Nel tardo pomeriggio di oggi, un incendio di modeste proporzioni si è sviluppato in un edificio di via Valentino, a Capri. La struttura, utilizzata sia come abitazione che come deposito per le boutique frequentate da clienti famosi, ha subito danni limitati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un rogo di piccole dimensioni è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi in un immobile in via Valentino, nella Capri del Seicento: la struttura ospita alcuni appartamenti e locali adibiti a deposito delle boutique dei vip che frequentano l’isola azzurra. L’allarme è scattato immediatamente e in Piazzetta sono arrivati l’autobotte dei vigili del fuoco e il drappello dei vigili urbani che erano di servizio nella giornata festiva del Primo maggio. Le fiamme avevano avvolto i grossi contenitori di cartone lasciati dalle boutique del centro di Capri. L’allarme tempestivo e l’ora diurna hanno evitato conseguenze peggiori, solo molta paura in Piazzetta e fra gli abitanti della zona.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fiamme in un deposito, paura in piazzetta a Capri

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