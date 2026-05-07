In duomo il concerto della Banda Città di Forlì in memoria di Franca Martelli

Domenica 10 maggio 2026, nel Duomo di Forlì, si terrà una funzione religiosa alle 10, durante la quale la Banda Città di Forlì eseguirà un concerto in memoria della professoressa Franca Martelli e dei suoi familiari. La cerimonia combina momenti di spiritualità con l’esecuzione musicale, offrendo un’occasione di commemorazione pubblica. La banda si esibirà durante la santa messa, che si svolgerà nella chiesa principale della città.

Una mattinata tra spiritualità e grande musica quella in programma per domenica 10 maggio 2026. La Banda Città di Forlì renderà omaggio alla memoria della professoressa Franca Martelli e dei suoi familiari durante la santa messa delle 10 che si terrà in Duomo.Sotto la direzione del Maestro.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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