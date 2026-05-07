In direzione ostinata e contraria | Prende vita in questo weekend il convegno di Romena

In questo fine settimana si svolge a Romena un convegno intitolato “In direzione ostinata e contraria”. L’evento è stato annunciato per l’intera giornata di sabato e domenica e vede la partecipazione di diversi relatori e esperti. La manifestazione si terrà in una località vicino a Arezzo, coinvolgendo un pubblico interessato a temi legati alla cultura e alla riflessione. La presenza di pubblico e relatori è già confermata.

Arezzo, 7 maggio 2026 – “In direzione ostinata e contraria ”: Prende vita in questo weekend il convegno di Romena. Tra gli ospiti Eugenia Carfora “La preside” di Caivano, e Mimmo Lucano, più volte sindaco di Riace. Ci sono grandi testimoni del nostro tempo che si oppongono alle ingiustizie e alle indifferenze per affermare i diritti di tutti: alcuni di loro saranno a Romena, in Casentino (Ar) sabato 9 e domenica 10 maggio per partecipare al convegno “In direzione ostinata e contraria”. Come nel verso della canzone d i Fabrizio De André, infatti, a volte è importante seguire una rotta contraria a quella più battuta per rimettere al centro i valori dell’umanità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “In direzione ostinata e contraria”: Prende vita in questo weekend il convegno di Romena Notizie correlate “In direzione ostinata”, recital musicale dedicato alle canzoni di Fabrizio De André con Gioacchino FittipaldiArezzo, 20 marzo 2026 – ll 28 marzo 2026 alle ore 21 al Teatro Mecenate di Arezzo va in scena “In direzione ostinata”, recital musicale dedicato alle... McIlroy scappa ad Augusta: il Masters prende una direzione precisa dopo 36 bucheDopo due giornate di gara, il Masters di Augusta 2026 ha un padrone ben riconoscibile: Rory McIlory. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: In direzione ostinata e contraria: Prende vita in questo weekend il convegno di Romena. In direzione ostinata e contraria: Prende vita in questo weekend il convegno di RomenaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it In direzione ostinata, recital musicale dedicato alle canzoni di Fabrizio De André con Gioacchino FittipaldiArezzo, 20 marzo 2026 – ll 28 marzo 2026 alle ore 21 al Teatro Mecenate di Arezzo va in scena In direzione ostinata, recital musicale dedicato alle canzoni di Fabrizio De André nella voce di ... lanazione.it