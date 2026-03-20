In direzione ostinata recital musicale dedicato alle canzoni di Fabrizio De André con Gioacchino Fittipaldi

Il 28 marzo 2026 alle ore 21 si svolgerà al Teatro Mecenat di Arezzo il recital musicale intitolato “In direzione ostinata”. Lo spettacolo presenta le canzoni di Fabrizio De André interpretate da Gioacchino Fittipaldi. La serata è dedicata alla musica del cantautore e si concentra sulla performance dal vivo. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in un’unica data.

Arezzo, 20 marzo 2026 – ll 28 marzo 2026 alle ore 21 a l Teatro Mecenat e di Arezzo va in scena “In direzione ostinata”, recital musicale dedicato alle canzoni di Fabrizio De André nella voce di Gioacchino Fittipaldi. Un percorso tra alcune delle pagine più intense del repertorio di Fabrizio De André – per molti semplicemente Faber – che tornano a risuonare attraverso musica e racconto, riportando al centro la forza poetica e civile delle sue parole e la loro attualità. Sul palco prende forma un percorso costruito attorno ai brani di De André, restituiti attraverso un’interpretazione personale e consapevole che ne mette in luce la forza poetica e la profondità umana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “In direzione ostinata”, recital musicale dedicato alle canzoni di Fabrizio De André con Gioacchino Fittipaldi Articoli correlati "De Andrè", serata di letture dai testi di Fabrizio De Andrè a Palazzo MerulanaTorna a Palazzo Merulana “De Andrè”, a cura de La Setta dei Poeti Estinti, un appuntamento graditissimo agli appassionati di poesia e musica... Tributo a Fabrizio De Andrè con i Sidun al teatro comunale di OrsognaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Concerto dedicato a... Contenuti utili per approfondire In direzione ostinata recital musicale... In direzione ostinata, recital musicale dedicato alle canzoni di Fabrizio De André con Gioacchino FittipaldiArezzo, 20 marzo 2026 – ll 28 marzo 2026 alle ore 21 al Teatro Mecenate di Arezzo va in scena In direzione ostinata, recital musicale dedicato alle canzoni di Fabrizio De André nella voce di Gioacch ... lanazione.it In direzione ostinata e contraria, spettacolo teatrale a Bracciano con la partecipazione di EmergencyDomenica 29 marzo alle ore 18:30 allo spettacolo su Fabrizio De André sarà presente anche Emergency con la loro campagna Pasquale ... lagone.it