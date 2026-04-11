McIlroy scappa ad Augusta | il Masters prende una direzione precisa dopo 36 buche

Dopo due round al Masters di Augusta, Rory McIlroy guida la classifica con un punteggio totale di -12, raggiunto grazie a un secondo giro in -7. Il golfista nordirlandese ha mantenuto un vantaggio consistente sugli avversari, che si sono distanziati notevolmente rispetto a lui. La sua prestazione ha definito la direzione della competizione, lasciando intuire quale possa essere il percorso per i prossimi giorni di gara.

Dopo due giornate di gara, il Masters di Augusta 2026 ha un padrone ben riconoscibile: Rory McIlory. Il nordirlandese ha chiuso il secondo round con uno straordinario -12 totale (132 colpi), costruito grazie a un secondo giro in -7 che gli ha permesso di scavare un solvo netto sul resto del campo. Il momento decisivo della giornata è arrivato nella parte finale del round McIlroy ha infatti cambiato completamente passo nella seconda metà del percorso, infilando sei birdie nelle ultime otto buche e trasformando una leadership già importante in un vantaggio pesantissimo. Alle sue spalle, a -6, inseguono gli statunitensi Sam Burn e Patrick Reed, mentre a -5 si trovano gli inglesi Justin Rose e Tommy Fleetwood, insieme all’irlandese Shane Lowry. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Che cosa si può dire di Rory McIlroy Lo si può solo applaudire e ammirare. " Nel pomeriggio di Augusta, McIlroy si è preso la scena come pochi altri sanno fare. Il campione nordirlandese, già detentore del titolo, ha sfruttato una giornata perfetta dal punto di v - facebook.com facebook