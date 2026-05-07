In direzione ostinata e contraria | 2 giorni a Romena con tanti ospiti da Mimmo Lucano a Mariella Nava

Sabato 9 e domenica 10 maggio si svolge a Romena, nel Casentino, il convegno “In direzione ostinata e contraria”, che vede la partecipazione di numerosi ospiti tra cui figure note come Mimmo Lucano e Mariella Nava. L'evento riunisce testimoni di diverse esperienze che si oppongono alle ingiustizie e all’indifferenza, portando avanti la tutela dei diritti di tutte le persone. Due giorni di incontri e confronti in un contesto che accoglie relatori e pubblico.

Ci sono grandi testimoni del nostro tempo che si oppongono alle ingiustizie e alle indifferenze per affermare i diritti di tutti: alcuni di loro saranno a Romena, in Casentino sabato 9 e domenica 10 maggio per partecipare al convegno “In direzione ostinata e contraria”.Come nel verso della.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate “In direzione ostinata e contraria”: Prende vita in questo weekend il convegno di RomenaArezzo, 7 maggio 2026 – “In direzione ostinata e contraria”: Prende vita in questo weekend il convegno di Romena. Leggi anche: Partita da Fiumicino la Flotilla aerea con aiuti umanitari per Cuba: a bordo anche Mimmo Lucano e Ilaria Salis Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: In direzione ostinata e contraria: 2 giorni a Romena con tanti ospiti, da Mimmo Lucano a Mariella Nava. In direzione ostinata e contraria: Prende vita in questo weekend il convegno di RomenaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Mimmo Lucano in visita ai detenuti palestinesi nel carcere di Rossano: Accuse infondate, allora anche io sono colpevole del reato di PalestinaDopo il presidio di domenica 3 maggio sotto il carcere di Rossano per chiedere la scarcerazione di Salem Ahmad , questa mattina l'Eurodeputato Mimmo Lucano ha ... cosenza.gazzettadelsud.it