Partita da Fiumicino la Flotilla aerea con aiuti umanitari per Cuba | a bordo anche Mimmo Lucano e Ilaria Salis

Partita da Fiumino la flotta aerea con aiuti umanitari destinati a Cuba. A bordo ci sono anche Mimmo Lucano e Ilaria Salis. Il rappresentante ha spiegato che si tratta di un gesto simbolico, motivato anche dal ricordo dell'intervento dei medici cubani in Calabria durante una grave crisi sanitaria regionale. La spedizione comprende vari mezzi e personale dedicato all’assistenza.

“È un gesto simbolico. Una forte motivazione me la dà anche il ricordo di quando i medici cubani sono venuti in Calabria per aiutarci rispetto a uno dei drammi sociali più gravi per la nostra regione come quello della sanità”. Lo ha detto Mimmo Lucano, membro del Gruppo della Sinistra al Parlamento europeo, prima della partenza oggi dall’aeroporto di Roma Fiumicino per L’Avana con la delegazione italiana dello European Convoy for Cuba. “Con noi viaggiano 19 nazionalità, oltre 50 associazioni e collettivi, 13 movimenti politici e sindacali, 4 europarlamentari. Siamo riusciti in brevissimo tempo a raccogliere oltre 5 tonnellate di materiale medico-sanitario e farmaci ” ha detto Giorgia Vernetti, portavoce di Aicec – Agenzia per l’interscambio culturale ed economico con Cuba, che ha promosso l’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Partita da Fiumicino la Flotilla aerea con aiuti umanitari per Cuba: a bordo anche Mimmo Lucano e Ilaria Salis Articoli correlati Leggi anche: Anche la Pimpa sulla Flotilla verso Cuba. Sfiderà le onde con Ilaria Salis per rompere l’embargo del tiranno Trump Leggi anche: Ilaria Salis salperà con la flotilla: destinazione Cuba Una selezione di notizie su Partita da Fiumicino la Flotilla aerea... Discussioni sull' argomento A Ostia e Fiumicino sbarca Onda azzurra, oltre la partita; Calcio, grande vittoria per il Fiumicino SC 26; Da Roma ad Auschwitz: 132 studenti in viaggio nei luoghi della Shoah con il sindaco Gualtieri; Fiumicino, il volo dal Gambia e quel carico letale in pancia: arrestato un narcos. Sportgaetano.tv. . #Basket #Pallacanestro #DivisioneRegionale1 #DR1 #19aGiornata #Lazio #Serapo #Gaeta #Fiumicino #Intervista #PostPartita Sconfitta bruciante al Palamarina per il Basket Serapo '85, superato al fotofinish dalla Supernova Fiumicino in - facebook.com facebook