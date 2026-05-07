In corsa con Marco al Parco di Monza

Da monzatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna domenica 10 maggio al Parco di Monza "In corsa con Marco", la corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Luce e vita contro le leucemie e le malattie ematologiche e a supporto del Centro di terapia anticoagulante dell'ospedale San Gerardo. "Lo sport è un motore inarrestabile di.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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