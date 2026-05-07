In corsa con Marco al Parco di Monza

Torna domenica 10 maggio al Parco di Monza "In corsa con Marco", la corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Luce e vita contro le leucemie e le malattie ematologiche e a supporto del Centro di terapia anticoagulante dell'ospedale San Gerardo. "Lo sport è un motore inarrestabile di.🔗 Leggi su Monzatoday.it

DI CORSA sullo STELVIO PRIMA della CHIUSURA! E.. quanta NEVE!

Notizie correlate

L'Oriente day al Parco di MonzaSabato 18 e domenica 19 aprile Oriente day torna a Cascina Costa Alta per un nuovo viaggio nell'anima dell'Oriente, immersi nella natura del Parco di...

Leggi anche: La Run for life al Parco di Monza

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Al Parco la mega e divertente corsa contro la leucemia; Monza, il Gran premio del progresso. Accordo con il Politecnico di Milano: il circuito di F1 diventa un laboratorio; A Valledoria corsa a due per il Comune: Beatrice Serra sfida il sindaco uscente, Marco Muretti, alle elezioni del 7 e 8 giugno; Domenica c'è la Wings for Life 2026.

Donne in corsa al parco di MonzaSabato 8 novembre 2025 prende il via alle ore 10.00, con partenza da via Francesco Confalonieri 103 (angolo piazza Oggioni) a Villasanta, la quinta edizione di Donne in Corsa, una manifestazione ... ilgiorno.it

Pronti a invadere di nuovo il Parco di Monza Riguardando queste foto, ci batte ancora forte il cuore! L’anno scorso alla StraBassotti è stato incredibile: una marea di code scodinzolanti, sorrisi e tanto amore per i nostri amici "lunghi". Babalù c’era e no - facebook.com facebook