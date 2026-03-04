La Run for life al Parco di Monza

Domenica 8 marzo si terrà al Parco di Monza l’undicesima edizione della Run for Life, un evento che coinvolge migliaia di persone. La manifestazione prevede una corsa che si svolgerà all’interno del parco, con partecipanti di diverse età e provenienze. La giornata si svolgerà in modo accessibile e aperto a tutti, con partenza e arrivo previsti nel cuore del parco.

L'appuntamento è attesissimo da migliaia di persone. Domenica 8 marzo torna per l'undicesima edizione la Run for life. Come l'anno scorso la gara partirà dall'Autodromo di Monza e il percorso si snoderà tra la nuova pista, la vecchia e il Parco. I partecipanti avranno la possibilità di scegliere la loro distanza: 21 km competitiva o turistico sportiva (solo per stranieri), 10 km competitiva, 10 km non competitiva e 5 km non competitiva. I fondi raccolti saranno destinati alla ripiantumazione di un'area del Parco. Si parte sabato 7 marzo alle 10 fino alle 18.30 con l'apertura dell'Expo Village per il ritiro di pettorali, pacchi gara e iscrizioni e animazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

