L' Oriente day al Parco di Monza

Sabato 18 e domenica 19 aprile si svolge l'Oriente Day nel Parco di Monza, presso Cascina Costa Alta. L'evento propone un'esperienza dedicata alla cultura orientale, coinvolgendo i visitatori in attività e iniziative legate alle tradizioni di quella regione. La manifestazione si svolge nel contesto naturale del parco, offrendo un'occasione di confronto e scoperta in un'area aperta e accessibile.

Sabato 18 e domenica 19 aprile Oriente day torna a Cascina Costa Alta per un nuovo viaggio nell'anima dell'Oriente, immersi nella natura del Parco di Monza. Un weekend di primavera tra esperienze che nutrono mente, corpo e spirito, incontri culturali, danze e spettacoli, workshop di yoga e.🔗 Leggi su Monzatoday.it ORIENTE DAY 2026 espositori Notizie correlate Leggi anche: La Run for life al Parco di Monza Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Oriente Day al parco di Monza; Un viaggio verso l'Est del mondo, immersi nella natura del Parco: a Monza torna l'Oriente day; Oriente Day torna nel Parco di Monza: un fine settimana tra culture, pratiche e tradizioni dal mondo -; Oriente Day Monza 2026: bazar, workshop, spettacoli, sapori etnici. L'Oriente day al Parco di MonzaPer lavorare senza scorciatoie servono risorse, tempo, competenze, libertà di fare domande. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non deve compiacere nessuno, solo i fatti. Il beneficio è ... monzatoday.it Un viaggio tra culture e spiritualità: cosa succede il 18 e il 19 aprile nel Parco di MonzaNel cuore verde della Brianza, sta per prendere forma un viaggio capace di attraversare continenti senza muoversi davvero. Profumi, suoni e tradizioni lontane si intrecciano in un’esperienza che prome ... monza-news.it Meravigliosi scorci del Parco di Monza. Foto di Liliana Scotti da Fb Sei di Monza se... facebook