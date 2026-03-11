FuoriVinifera | oltre 100 produttori protagonisti tra vigneti e cantine del Trentino

Oltre cento produttori di vigneti e cantine del Trentino partecipano alla settima edizione di FuoriVinifera, la manifestazione che mette in mostra le aziende locali. Il programma completo dell’evento è stato reso noto, con attività e occasioni di approfondimento in programma in varie location della regione. La manifestazione si svolge in diversi giorni e coinvolge operatori e appassionati del settore vitivinicolo.

velato il programma completo di FuoriVinifera, la settima edizione della manifestazione dedicata ai vini e alle produzioni artigianali dell'arco alpino, che per la prima volta abbandona il contesto fieristico per diventare un evento diffuso tra vigneti, cantine e palazzi storici della Piana Rotaliana Königsberg, in Trentino. Sabato 21 e domenica 22 marzo saranno oltre 100 i produttori partecipanti, provenienti dalle regioni alpine italiane e dai Paesi confinanti, pronti a incontrare il pubblico nelle tre location di Mezzocorona: Cantina A. Martinelli 1860, Palazzo Martini e Piazza della Chiesa di Santa Maria Assunta, tutte raggiungibili a piedi in un percorso che invita a vivere il territorio camminando tra vigne e corti storiche.