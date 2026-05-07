Nella città si registra la presenza di circa 400 professionisti tra magistrati, avvocati e commercialisti. La località, conosciuta come un centro importante per l’arte, sta diventando anche un punto di riferimento a livello nazionale per le questioni legate alle crisi d’impresa. La concentrazione di esperti in questi settori si concentra principalmente nel centro storico e nelle zone limitrofe, dove si svolgono numerose attività e incontri di settore.

La Piccola Atene non solo come crocevia dell’arte in tutte le sue declinazioni, ma sempre più punto di riferimento nazionale per il mondo della crisi d’impresa. Per il quinto anno la città ospita infatti il convegno promosso dalla rivista "Diritto della crisi", guidata dal magistrato Laura De Simone, presidente della sezione crisi d’impresa del tribunale di Milano, con la due giorni in agenda domani e sabato al teatro "Galeotti" per la gioia delle strutture ricettive, già piene da diverse settimane, e delle attività economiche. L’edizione di quest’anno, intitolata "Costruire l’accordo perfetto con i creditori", porterà sul territorio pietrasantino ben 400 tra magistrati, avvocati e commercialisti, e per l’economia sarà una bella boccata d’ossigeno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In città 400 magistrati, avvocati e commercialisti

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