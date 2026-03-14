In un evento all’Auditorium di Uni Industria a Valle Faul, magistrati e avvocati si sono incontrati per discutere dei temi principali relativi al prossimo referendum sulla giustizia. La discussione ha visto confronti diretti e accesi tra le due categorie professionali, senza che siano state avanzate ipotesi o analisi approfondite. La riunione ha coinvolto i partecipanti in un dibattito acceso e senza fronzoli.

Un confronto serrato ha animato la sala dell’Auditorium di Uni Industria a Valle Faul, dove magistrati e avvocati hanno affrontato i nodi cruciali del prossimo referendum sulla giustizia. Tra sostenitori della separazione delle carriere e oppositori alla riforma, il dibattito ha messo in luce le profonde divisioni che attraversano il mondo legale laziale. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, si è svolto sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:10, con una platea gremita che ha seguito per due ore fitte gli interventi dei relatori. La tensione era palpabile quando il procuratore Mario Palazzi e il segretario Rinaldo Romanelli si sono fronteggiati sui temi più divisivi, come il sorteggio dei componenti del Csm per l’alta corte disciplinare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum giustizia: magistrati e avvocati si scontrano

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