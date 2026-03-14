Bari | Magistrati e Avvocati uniti contro la riforma

A Bari, magistrati e avvocati si sono alleati contro la riforma della giustizia, manifestando un fronte comune. La scelta di collaborare nasce dalla volontà di tutelare l’indipendenza delle professioni e di opporsi alle modifiche legislative proposte. L’iniziativa si è svolta in un contesto di crescente preoccupazione riguardo alle ripercussioni che le riforme potrebbero avere sul funzionamento del sistema giudiziario.

La tensione politica sulla riforma della giustizia ha raggiunto livelli massimi nel capoluogo pugliese, dove magistrati e avvocati hanno scelto di correre insieme per difendere l’unità delle carriere. Roberto Rossi, procuratore capo di Bari, ha risposto con fermezza a chi cerca di strumentalizzare un semplice scatto fotografico durante una passeggiata sul Lungomare. L’iniziativa si colloca in un periodo storico critico, segnato da attacchi politici violenti contro il sistema giudiziario italiano. L’8 marzo scorso, decine di professionisti legali hanno partecipato a questa corsa simbolica nelle vie di Bari per sostenere le ragioni del No alla separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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