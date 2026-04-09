Atletico Madrid shock al Camp Nou | 0-2 e il Barça crolla

L'Atletico Madrid ha vinto 2-0 contro il Barcellona nel match di andata dei quarti di finale di Champions League, disputato mercoledì 8 aprile al Camp Nou. La squadra avversaria ha segnato due gol durante il secondo tempo, portando a casa una vittoria importante in trasferta. La partita si è conclusa con il Barcellona che non è riuscito a segnare, subendo il risultato negativo davanti al proprio pubblico.

L’Atletico Madrid ha travolto il Barcellona per 2 a 0 nel match di andata dei quarti di finale di Champions League, giocato mercoledì 8 aprile al Camp Nou. Il risultato segna il ritorno alla vittoria degli ospiti nello stadio blaugrana dopo un intervallo di 20 anni. La serata è stata condizionata da un episodio chiave a fine primo tempo: l’espulsione di Cubarsì, valutato 5, avvenuta proprio in occasione del primo gol. Tale inferiorità numerica ha pesato drasticamente sull’andamento della gara e sulle sorti del risultato. Il peso dei numeri e l’efficacia tattica. Julian Alvarez, autore di un voto 7, ha sbloccato il match con una punizione definita meravigliosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atletico Madrid shock al Camp Nou: 0-2 e il Barça crolla Barcellona-Atletico Madrid (martedì 03 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Tanti gol al Camp Nou?Si prospetta una notte caldissima, martedì al Camp Nou: il Barcellona è chiamato a un’impresa quasi impossibile, rimontare 4 gol all’Atletico Madrid... Barcellona-Atletico Madrid (martedì 03 marzo 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tanti gol al Camp Nou?Si prospetta una notte caldissima, martedì al Camp Nou: il Barcellona è chiamato a un’impresa quasi impossibile, rimontare 4 gol all’Atletico Madrid... Temi più discussi: Liga: Atletico-Barcellona match clou, il Real Madrid non ne approfitta; Atletico Madrid-Barcellona 1-2: Lewandowski decide nel finale, i campioni fanno un passo enorme verso il titolo; Estupiñán sul taccuino dell’Atletico Madrid: pronta l’offerta; Atletico Madrid-Barcellona su Mediaset: le conferenze della vigilia di Simeone e Flick. Champions, Barcellona-Atletico Madrid 0-2: decidono Alvarez e SorlothL'Atletico Madrid si aggiudica l’andata dei quarti di Champions. Al Camp Nou, i Colchoneros vincono 2-0 contro il Barcellona grazie alle reti di Julian Alvarez e Alexander Sorloth. Il vantaggio arriva ... tg24.sky.it Barcellona-Atletico Madrid: video, gol e highlightsPrima vittoria per Simeone da allenatore al Camp Nou, dove i Colchoneros passano 2-0 nell'andata dei quarti di Champions. Avvio scatenato di Rashford, che impegna quattro volte Musso prima di vedersi ... sport.sky.it Dopo le polemiche legate a un audio del Var in seguito al recente match di Liga perso a Madrid contro il Barcellona capolista, a distanza di pochi giorni l'Atletico ha fatto visita ai blaugrana nell'andata dei quarti di finale di Champions League e l'accoglienza n - facebook.com facebook Come era avvenuto già in occasione della sfida di Coppa del Re andata in scena in Catalogna a inizio marzo, il pullman dell'Atletico Madrid è stato preso di mira dai tifosi del Barcellona #CorrieredelloSport x.com