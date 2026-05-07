In aula con la scacciacani nello zaino | guai per un 12enne A febbraio altro episodio nella stessa scuola
Un ragazzino di 12 anni è stato contestato per aver portato una pistola scacciacani nello zaino, episodio che si è verificato in aula. I compagni hanno segnalato la presenza dell’oggetto ai docenti, portando a un intervento immediato. Si tratta del secondo episodio verificatosi nella stessa scuola nel corso di pochi mesi.
LECCE – I compagni vengono a sapere della presenza di una pistola scacciacani nello zaino di uno studente e avvisano i docenti. È il secondo episodio, nel giro di poco tempo, quello avvenuto nella giornata di ieri in un istituto di una cittadina del basso Salento (omettiamo il nome del luogo a.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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