In aula con la scacciacani nello zaino | guai per un 12enne A febbraio altro episodio nella stessa scuola

Un ragazzino di 12 anni è stato contestato per aver portato una pistola scacciacani nello zaino, episodio che si è verificato in aula. I compagni hanno segnalato la presenza dell’oggetto ai docenti, portando a un intervento immediato. Si tratta del secondo episodio verificatosi nella stessa scuola nel corso di pochi mesi.

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LECCE – I compagni vengono a sapere della presenza di una pistola scacciacani nello zaino di uno studente e avvisano i docenti. È il secondo episodio, nel giro di poco tempo, quello avvenuto nella giornata di ieri in un istituto di una cittadina del basso Salento (omettiamo il nome del luogo a.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Taviano, 13enne a scuola con pistola scacciacani nello zainoUn ragazzino di 13 anni, studente di un istituto secondario di primo grado di Taviano, è stato sorpreso a scuola in possesso di una pistola... Leggi anche: Salento, a 13 anni con una pistola nello zaino: dopo tre mesi, un nuovo caso nella stessa scuola Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Borgo Virgilio, spara in aria con una scacciacani per spaventare i ragazzini che lo disturbano: denunciato 52enne; Stanco degli schiamazzi, spara in aria con una scacciacani; Minaccia i passanti con una pistola, fermato dopo un inseguimento; Salerno: scoperto con droga pronta per lo spaccio e una pistola scacciacani. Arrestato. Domani, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna della Scuola dell’Infanzia “S. Agnese”, in via Delle Rondini a San Giorgio del Sannio, si terrà la presentazione del libro “Vita scolastica. Cronache di un maestro del 1950” di Giuseppe Toma - facebook.com facebook L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte ("le disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni"), che è legge. I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli e introduce mis x.com