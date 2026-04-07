Montecarlo 2026 i risultati degli italiani | Berrettini avanza oggi in campo anche Sinner

A Montecarlo, il torneo di tennis maschile ha visto Matteo Berrettini superare il primo turno, avanzando così ai sedicesimi di finale del primo ATP Masters 1000 sulla terra rossa del 2026. La giornata ha registrato anche la presenza di Jannik Sinner, che oggi scenderà in campo per il suo match. I risultati degli italiani si inseriscono in un quadro di partite che si stanno svolgendo sulla terra battuta in questa fase iniziale del torneo.

Il martedì del tennis a Montecarlo si apre con una buona notizia per l’Italia: la vittoria di Matteo Berrettini, che avanza ai 16esimi del primo Atp Masters 1000 su terra rossa del 2026. Il romano, avanti 4 a 0 nel primo set, ha approfittato del ritiro di Roberto Bautista Agut. Al secondo turno affronterà il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 7 del tabellone. È già al secondo turno invece Jannik Sinner: oggi scende in campo contro Ugo Humbert, il francese numero 34 Atp, per il suo debutto stagionale sulla terra battuta. È già in campo poi Luciano Darderi, l’altro azzurro impegnato oggi: sfida il polacco Hubert Hurkacz. Domani, mercoledì 8 aprile, toccherà poi a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Montecarlo 2026, i risultati degli italiani: Berrettini avanza, oggi in campo anche Sinner Montecarlo, Sinner e Berrettini in campo: ecco l’ordine di giocoQuattro tennisti italiani scendono in campo martedì 7 aprile per gli incontri di primo e secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. Atp Montecarlo 2026, cinque italiani iscritti nel doppio. C’è anche SinnerJannik Sinner giocherà anche in doppio al Rolex Monte-Carlo Masters, l’Atp Montecarlo 2026, il primo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta. Temi più discussi: Montecarlo Masters 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP; RECAP! Monte Carlo, Day 2: Cobolli avanti soffrendo, fuori Arnaldi; Cobolli al 2° turno, Arnaldi eliminato al debutto; Jannik Sinner al Montecarlo Masters 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP. Montecarlo Masters 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATPDal 5 al 12 marzo si gioca il Monte-Carlo Masters 2026, torneo di tennis ATP Masters 1000: scopri di seguito tutte le partite e i risultati in tempo reale. olympics.com Diretta ATP Montecarlo 2026 Cobolli Comesana streaming video tv: orario e risultato live per il primo turno, gioca anche Arnaldi (oggi lunedì 6 aprile)Diretta ATP Montecarlo 2026 Cobolli Comesana streaming video tv, oggi lunedì 6 aprile: orario e risultato live per il primo turno, gioca anche Arnaldi. ilsussidiario.net Matteo Berrettini avanza al secondo turno a Montecarlo: Bautista Agut costretto al ritiro dopo solo quattro game. Daniil Medvedev BMW Italia - facebook.com facebook #Tennis, oggi il debutto a Montecarlo di #Sinner ed #Alcaraz x.com