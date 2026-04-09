Oggi all’Atp Montecarlo 2026 si svolgono due incontri degli ottavi di finale con la partecipazione di Jannik Sinner e Matteo Berrettini. I match si tengono nel torneo che si disputa sulla terra battuta monegasca e saranno trasmessi in diretta, con orari ancora da definire. Entrambi i tennisti italiani cercano di avanzare ulteriormente nel torneo.

All’ Atp Montecarlo 2026 tornano in campo oggi, 9 aprile, Jannik Sinner e Matteo Berrettini, impegnati in due match validi per gli ottavi di finale del torneo monegasco. Ad aprire la giornata sarà il tennista romano, numero 90 del mondo: affronta il 19enne brasiliano Joao Fonseca, che ieri ha sconfitto il francese Arthur Rinderknech per 7-5, 4-6, 6-3. Berrettini sarà in campo anche nel doppio assieme ad Andrea Vavassori: la sfida negli ottavi di finale del doppio maschile sarà contro Harri Heliovaara ed Henry Patten. Il campione altoatesino affronterà invece il ceco Tomas Machac che ieri ha battuto l’argentino Francisco Cerundolo, n.16, per 7-6(2) 6-3. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atp Montecarlo 2026, oggi in campo Sinner e Berrettini: orari e dove vederli

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