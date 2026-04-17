«S ono sicura che avete sentito parlare della famiglia Owens. Quelli del Massachusetts. Quelli di cui i vicini sussurrano che siano streghe », dice Sandra Bullock nei panni di Sally Owens nel teaser di Practical Magic 2 – Amori & incantesimi. Il sequel del cult del 1998, in cui Nicole Kidman e Sandra Bullock interpretano due sorelle discendenti da una stirpe di streghe, è stato presentato da Warner Bros al CinemaCon di Las Vegas. Le iconiche sorelle Owens sono tornate e sono pronte a incantare di nuovo il pubblico, partendo dallo stile: i look sfoggiati sul red carpet sono stati un primo e delizioso assaggio dell’atmosfera carica di magia del film.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In attesa del sequel "Amori & incantesimi 2", le attrici sfoggiano look witchy e magnetici al CinemaCon di Las Vegas

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