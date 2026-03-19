Zendaya diventa testimone di nozze a Las Vegas | i video virali lasciano tutti senza parole

Durante un matrimonio a Las Vegas, Zendaya ha partecipato come testimone, sorprendendo gli sposi e attirando l’attenzione di chi era presente. I video della scena sono diventati virali sui social media, mostrando il suo coinvolgimento in modo spontaneo e naturale. La presenza dell’attrice ha reso il momento unico, catturando l’interesse di molti utenti online.

Zendaya ha sorpreso una coppia durante un matrimonio a Las Vegas, trasformando una cerimonia reale in un evento legato al cinema. L’attrice è apparsa in una cappella allestita per un’iniziativa speciale dedicata al suo nuovo film, attirando l’attenzione degli invitati e dei social. Il momento è diventato rapidamente virale, non solo per la presenza inattesa della star, ma anche per i dettagli legati al suo look e alle curiosità sul suo stile recente. Un gesto promozionale che si è intrecciato con un vero matrimonio, creando un episodio a metà tra realtà e cinema. @radiodeejay Sabato 14 marzo, a Las Vegas, per una coppia che stava per sposarsi è stato davvero un giorno indimenticabile. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Zendaya diventa testimone di nozze a Las Vegas: i video virali lasciano tutti senza parole Articoli correlati Jennifer Lopez, il nude look drappeggiato a Las Vegas lascia senza paroleAl motto di “Quando finisce lo spettacolo ma la musica continua” Jennifer Lopez ci ha confermato, su Instagram, di essere davvero in quella che si... Leggi anche: JLo ferma lo show a Las Vegas e decide di parlare a cuore aperto (e senza filtri!) a tutti gli uomini in platea. Il segreto per far felice una donna? Non è un diamante, ma qualcosa di molto più raro