Imprese Valentina Scotti Scotti Danubio | Potenziale è adattarsi al cambiamento

In un'intervista recente, un'imprenditrice ha sottolineato come il successo delle aziende dipenda dalla capacità di adattarsi ai cambiamenti e di mantenere una visione condivisa tra tutti i membri della famiglia. Ha inoltre evidenziato l'importanza di figure manageriali competenti che possano tradurre questa visione in azioni concrete. Le sue dichiarazioni si concentrano su aspetti strategici e sulla coesione interna come elementi fondamentali per affrontare le sfide del mercato.

“Oggi le sfide più importante sono avere una visione per il futuro condivisa all’interno dell’azienda, che tutti i membri della famiglia siano allineati su quella visione e avere buone figure manageriali che siano in grado di portare avanti le visioni della famiglia. Tutti i momenti di grande cambiamento offrono delle opportunità, medie imprese come la nostra hanno quella flessibilità e capacità di adattarsi al cambiamento, quindi in un contesto difficile come quello attuale, io vedo del potenziale”. Così Valentina Scotti, ceo di Scotti Danubio, a margine del Family Business Forum in corso a Milano. Questo articolo Imprese, Valentina Scotti...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Imprese, Valentina Scotti (Scotti Danubio): "Potenziale è adattarsi al cambiamento" Notizie correlate Leggi anche: Scotti, scontro al vertice: "Partita importantissima" Leggi anche: Ex Feltrificio Scotti, si cambia. Addio al teatro della musica. Al suo posto arriva una piazza