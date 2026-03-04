ex feltrificio scotti si cambia addio al teatro della musica al suo posto arriva una piazza

L’ex Feltrificio Scotti di Monza si prepara a cambiare volto. Dopo più di dieci anni di discussioni, ripensamenti e varianti, il Consiglio comunale si appresta a votare una nuova modifica al Programma integrato d’intervento, con la decisione attesa nella prossima settimana. La trasformazione prevede la sostituzione del teatro della musica con una piazza pubblica.

L’ex Feltrificio Scotti torna al centro del dibattito politico monzese. Dopo oltre dieci anni di iter, ripensamenti e varianti, il Consiglio comunale è chiamato a votare la nuova modifica al Programma integrato d’intervento, attesa in aula la prossima settimana. Un passaggio tutt’altro che formale: l’area che affaccia su viale Cesare Battisti, oggi trasformata in un cantiere avanzato di appartamenti di pregio, continua a essere uno dei nodi urbanistici più sensibili della città. La variante in discussione riprende, con due modifiche, quella elaborata dalla giunta Allevi nel 2022, che a sua volta aveva rivisto il piano del 2019, recuperando alcune intuizioni del progetto originario firmato dall’ex sindaco Michele Faglia nel 2015-2016. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

