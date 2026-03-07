Scotti scontro al vertice | Partita importantissima

Oggi alle 18 si disputa al Pala Sport Club di Torino il match tra Use Rosa Scotti e Normatempo Italia, due squadre del girone A di Serie A2 femminile. La Scotti, terza in classifica con 24 punti, affronta la Normatempo, seconda con 26. Si tratta di un incontro che mette di fronte due formazioni molto vicine in classifica, con solo due punti di differenza.

Terza contro quinta con appena due punti a separarle. È scontro diretto al vertice del girone A di Serie A2 femminile per l'Use Rosa Scotti, attesa oggi alle 18 al Pala Sport Club di Torino dalla Normatempo Italia, che ha 26 punti contro i 24 delle biancorosse empolesi. Dall'esito di questa partita, dominata 71-43 all'andata da Antonini e compagne, si capirà probabilmente se la Scotti può ambire ad entrare fra le prime quattro del girone. "È una partita importantissima – non si nasconde coach Alessio Cioni –. Noi dovremo anzitutto rimetterci in ritmo gara per ritrovare subito il buon passo che avevamo preso prima della giornata di riposo dello scorso fine settimana, ma sarà dura perché Torino è un campo difficile ed una squadra tosta.

