Un dirigente di un'azienda chimica ha dichiarato che la crescita delle imprese deve coinvolgere tutti gli aspetti, con un focus particolare su prodotti e progetti sostenibili. Ha sottolineato che gli investimenti in queste aree sono fondamentali per garantire uno sviluppo che duri nel tempo, evitando approcci a breve termine. La sua posizione evidenzia l'importanza di promuovere i valori aziendali attraverso strategie di crescita equilibrate e coerenti.

“La crescita deve essere a 360 gradi, investendo in prodotti e progetti sempre più sostenibili perché la crescita deve essere duratura e lei stessa sostenibile. Le sfide vanno colte e dobbiamo farle nostre, perché ogni sfida deve diventare un’opportunità. Un’impresa familiare ha una visione a medio e lungo termine e che sa investire su se stessa per poter continuare a crescere e a promuovere i valori che le sono propri. Nel mio gruppo i valori sono stati molto importanti e li portiamo avanti come terza generazione, dopo quasi 90 anni il nostro gruppo è internazionale presente in 59 paesi ma non ci fermiamo qui perché vogliamo continuare a crescere”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Imprese, Squinzi (Mapei): "Puntare alla crescita promuovendo i propri valori"

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