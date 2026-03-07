Milan 20 milioni per André? Coraggio e puntare sui propri talenti | c’è Comotto che cresce in Serie B

Il Milan starebbe considerando un investimento di 20 milioni di euro per il centrocampista brasiliano André, secondo alcune voci di mercato. Nel frattempo, in Serie B, si fa notare il talento di Comotto, un giovane che si sta facendo strada tra le fila della squadra. La trattativa per André sembra ancora in fase embrionale, mentre Comotto continua a crescere in modo evidente nel campionato cadetto.

Milan, domani i rossoneri tornano in campo per il Derby contro l'Inter. Una sfida importante, ma in casa del Diavolo si guarda anche al futuro. Non è un mistero l'interesse del club per il centrocampista brasiliano André. Dopo le prime notizie che davano per fatto il colpo, il Corinthians avrebbe cambiato idea alzando il prezzo e mettendo almeno per il momento il stand-by la possibile operazione di calciomercato. Per il Milan potrebbe essere un investimento importante (circa una ventina di milioni di euro) per un ragazzo che ha mostrato qualità (qui come gioca e chi é), ma che a quasi vent'anni (classe 2006) ha esperienza solo in Brasile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

