Le imprese familiari sono considerate in buone condizioni per espandersi ulteriormente, secondo quanto affermato da un rappresentante di un fondo di investimento. Egli ha spiegato che le aziende gestite da famiglie che riescono a collegare una visione a lungo termine con le esigenze del mercato a breve termine possono ottenere vantaggi competitivi. Queste aziende, quindi, sono posizionate favorevolmente per crescere nei prossimi anni.

“Le imprese familiari hanno un ottimo posizionamento per la crescita. Una famiglia che sappia mettere in comunicazione una visione, che fisiologicamente è a lungo termine, con le logiche a breve termine del mercato tende ad essere vincente e avere grandi vantaggi sulla competizione. Quello che oggi per ora è ulteriormente importante è il coraggio, il coraggio di saper cambiare, di saper diversificare, di saper accettare le sfide dei mercati esteri. In questo io credo che quello che noi abbiamo seguito come nostro percorso, quello che facciamo con la nostra piattaforma è esattamente quello, cioè essere un punto di riferimento, un supporto per le aziende che hanno bisogno di fare il passo successivo, di crescere e di avere un supporto nella managerializzazione o nell’affrontare le sfide che ogni giorno ci troviamo ad affrontare”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Imprese, Pesenti (Clessidra): "Aziende familiari ben posizionate per ulteriore crescita"

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