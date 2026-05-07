Assolombarda ha istituito una delega dedicata alle imprese familiari, riconoscendo le caratteristiche e le peculiarità di questa tipologia di aziende. La decisione è stata presa per offrire un supporto specifico alle imprese associate, distinguendosi come la prima associazione all’interno di Confindustria a adottare questa misura. L’obiettivo dichiarato è di impegnarsi a 360 gradi nel fornire assistenza alle aziende di proprietà familiare.

“ Assolombarda è stata la prima associazione all’interno di Confindustria a istituire una delega dedicata alle imprese familiari, questo proprio perché ne riconosce le caratteristiche e le peculiarità, volendo affiancarsi e dare il proprio sostegno alle aziende familiari associate. Nell’ambito di questa delega sono diverse le attività che Assolombarda fa per i propri associati, proprio per favorire la condivisione e lo scambio tra imprese familiari”. Così Giulia Castoldi, vice presidente di Assolombarda, a margine del Family Business Forum in corso a Milano. “Cito alcune delle attività principali che facciamo come ad esempio ‘Next Gen’, o il...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Imprese, Castoldi (Assolombarda): "Impegno a 360 gradi per sostegno alle aziende familiari"

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