Un dirigente di un'azienda specializzata in prodotti alimentari ha affermato che le imprese familiari devono considerare l’internazionalizzazione come una strategia per crescere. Ha sottolineato che espandersi sui mercati esteri permette di aumentare le dimensioni dell’azienda, elemento cruciale per stabilizzare e rendere più profittevole il business. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento dedicato alle imprese del settore alimentare.

“L’internazionalizzazione dà delle opportunità importanti, perché significa crescere e le dimensioni sono un elemento fondamentale per stabilizzare un business e renderlo profittevole. Chiaramente c’è la necessità di avere una visione disponibile a un confronto con modelli profondamente diversi da quelli italiani. Le sfide possono essere tante, perché ci sono tante opportunità: bisogna avere una grande capacità di voler rischiare e crescere sia a livello dimensionale che internazionale. Questo comporta una forte managerializzazione delle imprese familiari e la capacità di assumersi rischi di una certa rilevanza”. Così Angelo Mastrolia, fondatore e presidente di NewPrinces Group, intervenendo al Family Business Forum in corso a Milano.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Imprese, Mastrolia (NewPrinces): "Aziende familiari devono puntare a internazionalizzazione"

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