Un parlamentare di centrodestra ha evidenziato l'importanza di una gestione manageriale efficace per mantenere il patrimonio imprenditoriale nel paese. Durante una dichiarazione pubblica, ha sottolineato che senza un ruolo strategico dei manager si rischia di perdere quanto accumulato negli ultimi cinquanta anni. La sua osservazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla tutela delle imprese italiane e sulla necessità di interventi mirati.

Roma, 7 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Senza i manager desertificheremo il patrimonio che è stato costruito negli negli ultimi cinquanta anni in Italia. Il nostro tessuto produttivo va tutelato e la tutela vuol dire anche la gestione manageriale. Io ho fatto più volte dal 2018 uno stesso identico emendamento che riproporrò e speriamo che prima o poi qualcuno me lo faccia passare. Cioè quello, per esempio, di avere i manager alla guida delle aziende sanitarie nazionali. Perché credo che questo sia e debba essere la rotta da seguire, anche all'interno delle imprese familiari. Perché ognuno di noi deve fare quello per il quale ha studiato, per il quale ha lavorato, per il quale si è preparato, per il quale si è formato, perché solo così si crea valore aggiunto e quindi ritorniamo al tema principale che è quello della produttività".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese, Lucaselli (Fdi): "Gestione manageriale centrale per evitare desertificazione"

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