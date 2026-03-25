Nell'anniversario dei 25 anni dell'Agenzia delle Entrate sono stati diffusi i dati relativi al recupero di 36,2 miliardi di euro di tasse evase. La cifra rappresenta un risultato rilevante nel settore fiscale e viene interpretata come l'esempio di un mutamento nelle modalità di gestione fiscale, con un focus sulla lotta all'evasione e su un rapporto più collaborativo con i contribuenti.

"I dati presentati in occasione dei 25 anni dell'Agenzia delle Entrate non sono solo numeri, ma la prova tangibile di un cambio di paradigma: siamo passati da un fisco vessatorio a un fisco alleato della crescita, capace di coniugare fermezza nella lotta all'evasione e dialogo con i contribuenti". Lo dichiara in una nota Ylenja Lucaselli, vice responsabile del Dipartimento economia di Fratelli d'Italia e capogruppo in Commissione bilancio alla Camera dei deputati. "Il recupero record di 36,2 miliardi di euro nel 2025, con un incremento dell'8,4% dimostra che la nostra strategia sta portando frutti senza precedenti per le casse dello Stato", sottolinea. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fisco, recuperati 36,2 miliardi di tasse evase. Lucaselli (FdI): "C'è un cambio di paradigma"

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