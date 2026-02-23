Economia Lucaselli FdI | La ripresa si consolida grazie al Governo Meloni Crescita reale e fiducia tornano protagoniste

Lucaselli di Fratelli d’Italia afferma che i dati di Confcommercio mostrano una crescita economica stabile, attribuendola alle politiche del Governo Meloni. La ripresa si rafforza, con segnali di fiducia e miglioramenti concreti nel settore commerciale. L’aumento delle vendite e l’occupazione in crescita indicano che le misure adottate stanno portando risultati tangibili. Questi segnali concreti dimostrano che l’Italia sta ripartendo su basi più solide.

“I dati diffusi oggi da Confcommercio confermano ciò che Fratelli d'Italia e il Governo Meloni sostengono da tempo: l'Italia sta crescendo e la ripresa si consolida su basi solide, grazie a politiche economiche serie, responsabili e orientate alla stabilità”. Lo dichiara Ylenja Lucaselli, vice responsabile nazionale dipartimento economia FDI- Capogruppo commissione bilancio. “Il dato sul PIL di febbraio a +1,3%, in linea con il miglioramento del clima di fiducia e con la progressiva ripartenza dei consumi, dimostra che non siamo di fronte a un rimbalzo effimero – prosegue – ma a una crescita strutturale sostenuta da riforme che hanno rafforzato l'occupazione, contribuito alla riduzione dell'inflazione e contenuto i costi energetici per famiglie e imprese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

