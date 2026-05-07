Imprese e innovazione | la Camera di Commercio lancia la formazione gratuita sull' intelligenza artificiale

Un nuovo corso gratuito sull’intelligenza artificiale è stato avviato dalla Camera di Commercio per le piccole e medie imprese situate nelle province di Novara, Verbania, Biella e Vercelli. L’iniziativa mira a fornire strumenti pratici per integrare le tecnologie digitali nelle attività aziendali. La formazione si rivolge a operatori e imprenditori interessati a conoscere le potenzialità dell’IA nel contesto delle loro imprese.

L'intelligenza artificiale entra nelle piccole e medie imprese delle province di Novara, Verbania, Biella e Vercelli. La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ha infatti lanciato "EssenzIAle", un programma formativo gratuito per insegnare agli imprenditori come utilizzare.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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