Impara le basi dell’Intelligenza Artificiale | formazione gratuita con certificazioni Microsoft

È stata annunciata una formazione gratuita sull’Intelligenza Artificiale che offre anche certificazioni Microsoft. Il corso si rivolge a chi desidera acquisire conoscenze di base in modo pratico e accessibile. L’obiettivo è fornire strumenti utili per capire meglio come questa tecnologia sta influenzando diversi settori, dal lavoro all’istruzione. La possibilità di ottenere una certificazione aggiunge un valore concreto a questa iniziativa formativa.

L’Intelligenza Artificiale sta trasformando il modo in cui lavoriamo, studiamo e insegniamo.Per questo è sempre più importante comprenderne le basi, in modo semplice, pratico e accessibile a tutti. Nasce Learn, la piattaforma di e-learning di AI Skills Alliance, iniziativa promossa da Microsoft, pensata per tutti i lavoratori e le lavoratrici, indipendentemente dal ruolo o dal livello di partenza.. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Marco Mezzalama, Le bugie dell'intelligenza artificiale

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